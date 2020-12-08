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Asus представила первую кастомную видеокарту Radeon RX 6900 XT с массивной системой охлаждения

Первая неэталонная Radeon RX 6900 XT выглядит серьёзно и сможет обеспечить более высокую производительность
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Когда AMD проводила презентацию новых видеокарт, было неясно, смогут ли партнёры компании выпускать самую мощную Radeon RX 6900 XT. Через какое-то время появились слухи, что графических чипов слишком мало, а значит в продажу поступят только эталонные модели. Сейчас уже ясно, что политика производителя на этот счёт изменилась, а ASUS представила первую кастомную версию Big Navi.

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Radeon RX 6900 XT получила 5120 потоковых процессора, 320 блоков текстурных, 128 растровых блоков и теоретическую производительно на 10% выше Radeon RX 6800 XT. Всё это пока на уровне домыслов, ведь реальных тестов пока нет, а значит видеокарта может оказаться как слегка быстрее GeForce RTX 3090, так и медленнее флагмана NVIDIA на несколько процентов.

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А вот ASUS TUF Gaming Radeon RX 6900 XT точно обойдёт эталонную RTX 3090 в реальных играх. Точных характеристик не указывается. ASUS говорит о чрезвычайно высокой надёжности и массивном тепловом радиаторе, способном отводить максимальное количество тепла. Для питания используются два 8-контактных разъёма. Это значит, что новых требований по питанию к блоку питания не предъявляется. Вам потребуется всё тот же 850-ватный, что уже не мало. 

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Система охлаждения представлена массивным алюминиевым радиатором, днищем MaxContact и семью тепловыми трубками. Боковые кулера получили по 11 лопастей, центральный – 13 лопастей. Если температура графического чипа опустится ниже 55 градусов, вентиляторы остановятся, и снова запустится, если она поднимется выше 60 градусов. Светодиодная подсветка имеет несколько режимов.  

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Asus представила первую кастомную видеокарту Radeon RX 6900 XT с массивной системой охлаждения
Victor Konovalov
12:45
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