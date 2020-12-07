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Видеокарты в дефиците, процессоры в дефиците, высокоскоростной памяти GDDR6Х для видеокарт не хватает, производители чипов не справляются с заказами, а кто-то испытвает проблемы из-за остановки предприятий – список можно продолжать и продолжать. Ясно, что запуск игровых приставок нового поколения в таких условиях не мог пройти гладко.

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В некоторых регионах ситуация с доступностью консолей настолько тяжёлая, что перекупщики в буквальном смысле зверствуют, а несчастные покупатели идут на любые жертвы. Увы, но порой первые оставляют с номом других. Сообщается, что один американский паренёк так хотел новую PlayStation 5, что зашёл на eBay и купил её за 878 долларов.

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Учтите, что это чуть ли не в два раза дороже её рекомендованной цены, а ведь речь идёт про Америку, где цены всегда минимальны. Имя героя не называется, но суть это не меняет, ведь, получив заказ, паренёк обнаружил внутри кусок бетонной плиты.

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Неясно, чем эта история окончилась. Вполне возможно, ему удастся вернуть деньги, но посыл сей новости в том, что нужно запастись терпением. Мир вокруг изменился, будем надеяться, что вскоре всё вернётся на круги своя, но подкармливать перекупщиков в эти трудные месяцы не стоит.