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Американский геймер получил кусок бетона вместо PlayStation 5, заплатив перекупщику на eBay

Скандалы, интриги, расследования
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Видеокарты в дефиците, процессоры в дефиците, высокоскоростной памяти GDDR6Х для видеокарт не хватает, производители чипов не справляются с заказами, а кто-то испытвает проблемы из-за остановки предприятий – список можно продолжать и продолжать. Ясно, что запуск игровых приставок нового поколения в таких условиях не мог пройти гладко.

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В некоторых регионах ситуация с доступностью консолей настолько тяжёлая, что перекупщики в буквальном смысле зверствуют, а несчастные покупатели идут на любые жертвы. Увы, но порой первые оставляют с номом других. Сообщается, что один американский паренёк так хотел новую PlayStation 5, что зашёл на eBay и купил её за 878 долларов. 

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Учтите, что это чуть ли не в два раза дороже её рекомендованной цены, а ведь речь идёт про Америку, где цены всегда минимальны. Имя героя не называется, но суть это не меняет, ведь, получив заказ, паренёк обнаружил внутри кусок бетонной плиты. 

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Неясно, чем эта история окончилась. Вполне возможно, ему удастся вернуть деньги, но посыл сей новости в том, что нужно запастись терпением. Мир вокруг изменился, будем надеяться, что вскоре всё вернётся на круги своя, но подкармливать перекупщиков в эти трудные месяцы не стоит. 

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Лучезарная Куртка
00:38
"А так мыло не мыло, всёж графа на пройке будет получше, чем на моём железе" - вот не факт, точнее факт наоборот
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daimos
00:38
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Pjotrs Lukša
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возможно, спорить не буду, тупо ждём верим...
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Xepsis
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А 2080ti в тест чего не завезли ?
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Сергей Григорьев
00:36
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Pjotrs Lukša
00:36
Эту игру можно хоть 3 раза купить, для поляков не жалко. Это единственная студия без донатной помойки, как вальгала и вочдогс!
Первые тесты Cyberpunk 2077 — c 4K не справляется даже GeForce RTX 3090
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