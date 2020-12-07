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5 смартфонов Xiaomi получили стабильную глобальную версию ОС Android 11 в Европе – ссылки на закачку

Полный перечень всех смартфонов Xiaomi, которые могут быть обновлены до последней версии ОС Android 11
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Xiaomi была в числе первых, кто начал разработку бета-версии Android 11 для актуальных смартфонов. По разным причинам дело затянулось, что постоянно отдаляло сроки выхода стабильной прошивки на базе MIUI 12. Телефоны уже начали получать прошивку китайскую, в то время как о выходе стабилки в других регионах не было ничего известно.

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Сегодня китайский производитель начал рассылку обновления сразу на 5 популярных смартфонов:

  1. Mi10. 
  2. Mi10 Pro
  3. Redmi K30 Pro
  4. POCO F2 Pro
  5. Redmi Note 9S
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Первые два получили официальную европейскую глобалку, которая уже начала приходить на смартфоны пользователей. Ожидание может затянуться до недели, ведь обновление появляется случайным образом, а ускорить процесс нет никакой возможности. Для третьего также доступна глобалка, но в наших краях больше известен его клон POCO F2 Pro, который также начал получать стабильную финальную версию Android 11 по воздуху. 

Последний – Redmi Note 9 Pro неожиданно получил прошивку в Индии, однако, перед нами оригинальная версия Redmi Note 9S, которая там известна под другим именем. Если вам не терпится, то каждое название смартфона кликабельно. Нажав на него можно получить ссылку с последней версией прошивки. Мы рекомендуем вам подождать, но нет никаких причин отказывать себе в том, чтобы обновиться прямо сейчас. 

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Тут даже спорить не о чем, воровство это плохо. Не американцы разворовали страну ,а свои же люди. И вот ты сейчас с голой жопой пытаешься оправдать воровство игр ,а оправдаешь только воровство власти ...
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