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В день выхода Cyberpunk 2077 в Epic Game Store состоится раздача двух большие РПГ 2017 и 2018 годов

10 декабря состоится раздача крутейших Pillars of Eternity Definitive Edition и Tyranny Gold Edition в золотом издании
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Весной и летом 2020 года Epic Game Store устраивала праздник невероятной щедрости чуть ли не каждую неделю. Цифровой магазин раздавал игры пачками. Поток желающих получить бесплатную копию был настолько велик, что сервера лежали часами. Неясно, насколько такой ход оказался позитивным для магазина, поскольку точной статистики продаж по сравнению с Steam у нас нет. В последнее время никаких знаковых раздач не было. Что же, самое время снова порадовать фанатов.

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На этот раз приятный сюрприз ждёт всех любители олдскульных РПГ. Ни для кого не секрет, что долгожданная Cyberpunk 2077 поступит в продажу уже 10 декабря. Как оказалось, одновременно с ней бесплатными станут две игры: Pillars of Eternity Definitive Edition и Tyranny Gold Edition. Обе представляют собой классические изометрические РПГ с огромным открытым миром, что позволяет пойти практически в любую сторону. 

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Что любопытно, в подарок дают максимальные версии игр, что выгодно отличает предложение от многих подобных, когда истинные фанаты не получают легендарное оружие и некоторые другие приятные бонусы. Если у вас много времени, то вам даже не стоит думать, ведь нигде ничего подобного пока нет. В конце концов никто не заставляет вас играть сразу, ведь достаточно добавить подарочки в свой аккаунт, где они будут вас ждать столько, сколько нужно. 

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Напоминаем, раздача стартует 10 декабря и продлится до 17 декабря. Не торопитесь. 

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