Вышла самая масштабная модификация для GTA V – новая физика, текстуры 4К, трассировка лучей и другое
Несмотря на то, что GTA V является самой продаваемой и самой прибыльной игрой на планете, количество модификаций для неё уступает многим менее популярным тайтлам. Сказать, что модов нет, нельзя, вот только почти все они касаются добавления новых машин или замены внешнего вида главного героя на популярных в игровом и фанатском сообществе персон. Сегодня мы хотим поговорить о нетипичном для GTA V улучшении, которое меняет игру до неузнаваемости.
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Перед нами модификация GTA 5 Redux, построенная на трассировке лучей при помощи шейдеров и Reshade. Давайте кратко перечислим главные нововведения:
- Полный пересмотр системы глобального освещения
- Улучшенные тени с правильной физикой
- Правильная и более реалистичная цветовая гамма
- Впечатляющие эффекты тумана, которые лучше всего видны за городом
- Эффекты глубины во время прорисовки воды
- Новые эффекты погоды: пыль в воздухе, ветер, облака, дождь и многое другое
- Ручная настройка глобальных отражений
- Исправленные текстуры, позволившие добиться полноценного 4К для различных объектов, включая оружие, дороги, транспорт, мусор на дорогах и другие элементы
- Продвинутая система повреждений.
Кроме того, есть изменения в самой игре. Это и пересмотр системы пяти звёздочек с погонями и полицией, и доработка оружия, с изменением ключевых параметров стрельбы и урона, и рукопашный бой, и система случайных событий. Разработчик ещё раз указывает на полностью пересмотренную физику, которая на этот раз соответствует тому, что принято вкладывать в это слово.
На самом деле изменений так много, что перечислять их можно долго. Больше информации по ссылке. Мы устанавливали одну из модификаций автора. Отметим, что нужна мощная видеокарта и процессор, поскольку здесь нагрузка на железо выше, чем в оригинале. Данная модификация работает только в одиночной версии игры.
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