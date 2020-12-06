Radeon RX 6900 XT оказался медленнее GeForce RTX 3090 в тесте AoS – Big Navi уступил Big Ampere
Все наши читатели прекрасно знают, что в этом году ждать новых игровых видеокарт по близким к рекомендованным ценам не стоит. Факторов настолько много, что выделить какой-то конкретный крайне сложно. Это и коронавирус, оказавший влияние на поставки целого ряда компонентов; и перегруженность фабрик TSMC и Samsung, которые и без того работают на пределе возможностей. Нельзя сбрасывать со счетов человеческий фактор, а также действительно высокий спрос на потребительском рынке.
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Следующим и последним графическим чипом, который заглянет к нам на огонёк в текущем году, станет Radeon RX 6900 XT. Это именно тот Big Navi, о котором нам так долго твердила AMD. Сегодня одна из моделей такой карточки прошла тестирование в популярном тесте Ashes of The Singularity (AoS). Как сообщается, новинка набрала 102 fps в разрешении 1080р с настройками графики Crazy.
Если сравнить полученный данные с GeForce RTX 3090, который официально оценён в 1 500 долларов, то самая мощная видеокарта красных уступает зелёным всего три кадра в секунду. При общем количестве больше сотни, разница незначительна, но в целом можно констатировать предварительное поражение.
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Эксперты советуют раньше времени не бить тревогу, ведь AoS не самый оптимальный тест, но промежуточные выводы можно сделать уже сейчас.
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