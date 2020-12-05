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До недавнего времени у всех пользователей Windows 10 было несколько возможностей восстановления ОС. Одним из самых популярных был способ восстановления прежнего состояния при помощи специализированного ПО Media Creation Tool или заранее скачанного ISO-файла с образом той или иной версии операционки. Подобный способ был эффективен в случае поражения вашего компьютера вирусами, или частичного повреждения системных файлов.

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Как оказалось, одно из недавних обновлений нарушило работоспособность этой функции. Если попытаться следовать прежней инструкции, то в какой-то момент окажется, что пункта с восстановлением настроек нет. Это крайне неприятная ситуация, ведь многим пользователям нужно не только вернуть систему в прежнее состояние, но и сохранить пользовательские настройки, вплоть до паролей в браузере и других ключевых данных.

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Как стало известно, Microsoft знает о проблеме и уже разослала на инсайдерский канал обновление. Если версия окажется стабильной и попутно ничего не убьёт, то уже вскоре её выдадут всем пользователям. Проблема в том, что многие пользователи не сразу получают новые обновления, поэтому могут потерять все данные.

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Есть два решения:

Скачать Media Creation Tool с официального сайта Microsoft. Он уже содержит все необходимые изменения.

Установить отдельный патч Windows 10 KB4586853 по ссылке. Он вносит необходимые коррективы.