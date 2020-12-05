Выбираем лучшую игровую видеокарту за 40 000 р – GeForce RTX 2070 Super vs RTX 3060 Ti от Benchmark
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti оказалась крайне противоречивой. С одной стороны – нам дали высокую производительность, которая превосходит значительно более дорогую GeForce RTX 2080 Super. А вот с другой – продавцы снова поставили на новую модель такую стоимость, что купить её могут только энтузиасты, планирующие отработать на блогах и обзорах. Не осталась в стороне и NVIDIA, установившая на GeForce RTX 3060 Ti официальную стоимость 40 000 рублей.
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На этом фоне многие читатели нашего сайта рассказывают, как они удачно купили GeForce RTX 2070 Super пару тройку месяцев назад. Что же, сегодня мы хотим развенчать их заявления. А помогут нам в этом блогеры с канала Benchmark, которые сравнили обе видеокарты в самых современных играх, выяснив, насколько старушка RTX 2070 Super уступает новой RTX 3060 Ti в реальной жизни. Отметим, что в данном тесте нет никакой синтетики и рабочих задач, ведь мы прекрасно понимаем, что вас, наши дорогие читатели, в данном случае интересуют исключительно игры. Игровое разрешение было установлено на 2К.
|GeForce RTX 2070 Super
|GeForce RTX 3060 Ti
|Horizon Zero Dawn
|69
|82
|Assassin's Creed Valhalla
|61
|65
|Assassin's Creed Odyssey
|58
|68
|Resident Evil 3 Remake
|112
|140
|Star Wars Jedi Fallen Order
|94
|116
|Far Cry New Dawn
|93
|105
|Metro Exodus
|87
|106
|Need For Speed Heat
|78
|92
Обычно мы делаем графу "среднее", но в данном случае она неинформативна, поскольку разница в fps между играми доходит до двух раз. В этом случае проще посмотреть на результаты каждой игры в отдельности. Как видите, только в игре Assassin's Creed Valhalla GeForce RTX 2070 Super смогла приблизиться к новой модели. Судя по всему, всё дело в драйверах, ведь в таких случаях производитель выпускает обновлённый пакет, значительно улучшающий производительность в новых играх.
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А вот во всех остальных ситуациях наблюдается огромный разрыв, от десяти до двадцати пяти процентов. Это значит только одно, если вы ещё месяц назад купили GeForce RTX 2070 Super за 40 тысяч, то радоваться особо нечему, ведь разрыв между ними будет только расти, не говоря о том, что и сейчас он выглядит внушительно.
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