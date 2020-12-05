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В конце 2020 года ожидался выход нового поколения Redmi Note 10. Серия должна была принести улучшенную камеру, более быстрый процессор и многие другие нововведения. Вместо этого в продажу поступили телефоны Redmi Note 9/Pro 5G, получившие 108 Мп камеры. Ранее сообщалось, что данная модель предназначается исключительно для китайского рынка. Тем не менее мы были свидетелями того, как Xiaomi клонирует подобные трубки, продавая их на европейском рынке под другим именем.

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Что и говорить, если даже серия Redmi Note 9 всё ещё на 4-5 тысяч рублей дороже, чем на старте продаж из-за падения курса рубля. А вот официальный представитель Xiaomi решил сделать нам приятный сюрприз, снизив стоимость Redmi Note 8 Pro на 4 тысяч рублей. Уточним, что речь идёт о модели 6/128 Гб.

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Товар акционный и вскоре цены придут в норму. Если вы прочитали нашу новость с опозданием – есть отличный выбор на Регарде. Там аппарат 6/64 Гб стоит 17 970 рубчиков. Объём накопителя в два раза меньше, но зато цена осталась прежней.

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Напомним, сильными сторонами Redmi Note 8 Pro являются: быстрый игровой процессор Helio G90T, 64 Мп камера, ёмкий аккумулятор на 4500 мАч с функцией быстрой зарядки, NFC и другие популярные сенсоры. Официальные партнёры китайской компании напоминают, что в некоторых магазинах цены могут быть ниже, но, чаще всего, это сыре поставки.