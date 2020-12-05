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Процессор AMD следующего поколения – Ryzen 9 5900HX на 30% обходит Ryzen 9 4900HS в Geekbench5

AMD готовит мощный рывок, позволяющий значительно улучшить существующие показатели
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В настоящий момент самым быстрым мобильным чипом AMD является Ryzen 9 4900HS. Стоит заметить, что его можно встретить всего в нескольких ноутбуках. Назвать его массовым нельзя, поскольку предложение сильно ограничено. В целом красные улучшили ситуацию на мобильном рынке, но гибридные процессоры всё равно представлены мало, поэтому лидером с большим отрывом по-прежнему остаётся NVIDIA. Судя по последним новостям, следующее поколение высокопроизводительных APU принесёт ещё больше скорости в энергоэффективный сегмент.

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Так, в тесте Geekbench5 замечен ещё не анонсированный 8-ядерный Ryzen 9 5900HX, способный работать в многопоточном режиме. Камень функционировал на базовой тактовой частоте 3.3 ГГц с возможностью разгона до 4.6 ГГц на средней частоте 4.5 ГГц на всех ядрах. AMD щедро одарила его кэш-памятью: 16 Мб L3 и 4 Мб L2. 

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Если обратить внимание на тесты, то новинка набирает в тесте на одной ядро 1 423 балла, в многоядерном режиме – 6 912 баллов. Если взять для сравнения текущий мобильный флагман – Ryzen 9 4900HS, то его средние показатели находятся на уровне 1 092 и 7 071 балла на одном и всех ядрах соответственно.

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Нетрудно подсчитать, что прирост в одноядерном режиме составит 30%, что кажется настоящим рывком по сравнению с текущей серией. Эксперты полагают, что на этот раз интегрированное ядро Vega наконец уступит место архитектуре Navi, которая должна значительно улучшить игровые возможности мобильных процессоров AMD. 

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kemanorell
11:40
Думаю: от кого очередной идиотизм ? Посмотрел, стало всё на свои места. Спасибо автору, поржал.
Выбираем оптимальную видеокарту за 400$ – GeForce RTX 3060 Ti vs Radeon RX 5700 XT в тесте Benchmark
Beta Version
11:40
Новое поколение лучше предыдущего? Ну ничего себе срыв покровов. Аж целую статейку забабахал.
Выбираем оптимальную видеокарту за 400$ – GeForce RTX 3060 Ti vs Radeon RX 5700 XT в тесте Benchmark
Yilec
11:40
>>ни в одном не было дискретной видеокарты<< Вот именно. Я уговорил начальство на 3400G для своего ПК. Но, это исключение. Всем остальным и интел "зашел".
Intel полна уверенности, что отыграет часть рыночных позиций по итогам полугодия
Beta Version
11:39
А что с чем вы сравниваете? Гиперпень с 5950X? Тогда кончено дороже. Вы сравните процессоры с одинаковыми производительностью и потреблением.
Выбираем оптимальную видеокарту за 400$ – GeForce RTX 3060 Ti vs Radeon RX 5700 XT в тесте Benchmark
MrPegge
11:39
Рогозин тоже полон уверенности, но пока все только просирает.
Intel полна уверенности, что отыграет часть рыночных позиций по итогам полугодия
Shock Memes
11:38
Почему? Есть лучше пострелушки? С чего ты взял, что все должны быть ценителями тонны диалогов, а не часик пострелять вечером иногда.
Огромный успех Call of Duty: за год франшиза заработала более $3 млрд
Beta Version
11:37
Вот вам 5700XT за 40100р - https://catalog.onliner.by/videocard/asrock/rx5700xtpgd8go И это в Беларуси, где цены на видеокарты всегда выше.
Выбираем оптимальную видеокарту за 400$ – GeForce RTX 3060 Ti vs Radeon RX 5700 XT в тесте Benchmark
fantazer
11:33
Он имел ввиду задержку к Оперативной Памяти
Переход на чиплеты позволит Intel быстрее наращивать объёмы производства
useuseuser
11:33
"Чем он всех так нервирует?" Вероятным выходом из строя и последующим шумом и перегревом. С этим можно мириться, но если есть возможность, люди этого благоразумно избегают. Да и негативный опыт прошлы...
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
fantazer
11:32
Ты совсем видать маленький, не помнишь, не коре2дуба, не Санди!!! Интел на Пне 4 кажись всего 3-4 года. А так да расслабились
К 2023 году Intel действительно задумается о выпуске центральных процессоров на стороне
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