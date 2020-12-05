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В настоящий момент самым быстрым мобильным чипом AMD является Ryzen 9 4900HS. Стоит заметить, что его можно встретить всего в нескольких ноутбуках. Назвать его массовым нельзя, поскольку предложение сильно ограничено. В целом красные улучшили ситуацию на мобильном рынке, но гибридные процессоры всё равно представлены мало, поэтому лидером с большим отрывом по-прежнему остаётся NVIDIA. Судя по последним новостям, следующее поколение высокопроизводительных APU принесёт ещё больше скорости в энергоэффективный сегмент.

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Так, в тесте Geekbench5 замечен ещё не анонсированный 8-ядерный Ryzen 9 5900HX, способный работать в многопоточном режиме. Камень функционировал на базовой тактовой частоте 3.3 ГГц с возможностью разгона до 4.6 ГГц на средней частоте 4.5 ГГц на всех ядрах. AMD щедро одарила его кэш-памятью: 16 Мб L3 и 4 Мб L2.

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Если обратить внимание на тесты, то новинка набирает в тесте на одной ядро 1 423 балла, в многоядерном режиме – 6 912 баллов. Если взять для сравнения текущий мобильный флагман – Ryzen 9 4900HS, то его средние показатели находятся на уровне 1 092 и 7 071 балла на одном и всех ядрах соответственно.

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Нетрудно подсчитать, что прирост в одноядерном режиме составит 30%, что кажется настоящим рывком по сравнению с текущей серией. Эксперты полагают, что на этот раз интегрированное ядро Vega наконец уступит место архитектуре Navi, которая должна значительно улучшить игровые возможности мобильных процессоров AMD.