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Все программисты делают ошибки. Это общеизвестный факт. Ситуация такова, что, чем больше объём работы у человека, тем менее внимательным он становится к собственным оплошностям. Даже в небольших компаниях код вычитывается повторно, даже когда система говорит, что конфликтов нет. Нам кажется, что в крупных корпорациях код должен перечитываться десятки раз, в итоге превращаясь в идеальную структуру. Как оказалось, это совсем не так.

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Сегодня на сайте Techpowerup появилась любопытная статья. Ознакомиться со всеми техническими перипетиями сложившегося можно в оригинальном материале, мы же передадим только основной посыл. Суть в том, что эксперт обнаружил, что одно из ядер его 8-ядерного Ryzen загружено на 100%. Посмотрев внимательно процессы, выяснилось, что его грузит ПО Radeon Settings предназначенное для видеокарт AMD. Что любопытно, в этот момент в системе была установлена карточка от NVIDIA, но драйвер не обращал на это никакого внимания, продолжая заваливать камешек запросами.

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Автор сообщает, что проблема решается выгрузкой процесса, но потери составляют от одного до пяти процентов. В обычных приложениях разницу заметить не удастся, а вот в играх потеря десяти кадров в секунду может больно ударить по вашим нервам.

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Эксперт заявляет, что обнаружил кривой код в драйверах. Проблему должны решить программисты AMD. Будем надеяться, что они прочитают оригинальный материал, позволив разгрузить одно ядро, если у вас вместо видеокарты Radeon стоит GeForce.