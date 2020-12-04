В драйверах AMD обнаружена ошибка, заставляющая процесс RadeonSettings замедлять работу процессора
Все программисты делают ошибки. Это общеизвестный факт. Ситуация такова, что, чем больше объём работы у человека, тем менее внимательным он становится к собственным оплошностям. Даже в небольших компаниях код вычитывается повторно, даже когда система говорит, что конфликтов нет. Нам кажется, что в крупных корпорациях код должен перечитываться десятки раз, в итоге превращаясь в идеальную структуру. Как оказалось, это совсем не так.
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Сегодня на сайте Techpowerup появилась любопытная статья. Ознакомиться со всеми техническими перипетиями сложившегося можно в оригинальном материале, мы же передадим только основной посыл. Суть в том, что эксперт обнаружил, что одно из ядер его 8-ядерного Ryzen загружено на 100%. Посмотрев внимательно процессы, выяснилось, что его грузит ПО Radeon Settings предназначенное для видеокарт AMD. Что любопытно, в этот момент в системе была установлена карточка от NVIDIA, но драйвер не обращал на это никакого внимания, продолжая заваливать камешек запросами.
Автор сообщает, что проблема решается выгрузкой процесса, но потери составляют от одного до пяти процентов. В обычных приложениях разницу заметить не удастся, а вот в играх потеря десяти кадров в секунду может больно ударить по вашим нервам.
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Эксперт заявляет, что обнаружил кривой код в драйверах. Проблему должны решить программисты AMD. Будем надеяться, что они прочитают оригинальный материал, позволив разгрузить одно ядро, если у вас вместо видеокарты Radeon стоит GeForce.
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