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Другое

В драйверах AMD обнаружена ошибка, заставляющая процесс RadeonSettings замедлять работу процессора

Эксперт обнаружил кривой код в драйверах AMD, который приводит к неприятным последствиям для вашей системы
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Все программисты делают ошибки. Это общеизвестный факт. Ситуация такова, что, чем больше объём работы у человека, тем менее внимательным он становится к собственным оплошностям. Даже в небольших компаниях код вычитывается повторно, даже когда система говорит, что конфликтов нет. Нам кажется, что в крупных корпорациях код должен перечитываться десятки раз, в итоге превращаясь в идеальную структуру. Как оказалось, это совсем не так.

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Сегодня на сайте Techpowerup появилась любопытная статья. Ознакомиться со всеми техническими перипетиями сложившегося можно в оригинальном материале, мы же передадим только основной посыл. Суть в том, что эксперт обнаружил, что одно из ядер его 8-ядерного Ryzen загружено на 100%. Посмотрев внимательно процессы, выяснилось, что его грузит ПО Radeon Settings предназначенное для видеокарт AMD. Что любопытно, в этот момент в системе была установлена карточка от NVIDIA, но драйвер не обращал на это никакого внимания, продолжая заваливать камешек запросами.

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Автор сообщает, что проблема решается выгрузкой процесса, но потери составляют от одного до пяти процентов. В обычных приложениях разницу заметить не удастся, а вот в играх потеря десяти кадров в секунду может больно ударить по вашим нервам. 

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Эксперт заявляет, что обнаружил кривой код в драйверах. Проблему должны решить программисты AMD. Будем надеяться, что они прочитают оригинальный материал, позволив разгрузить одно ядро, если у вас вместо видеокарты Radeon стоит GeForce. 

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VII
23:21
Ошибка ли?...
В драйверах AMD обнаружена ошибка, заставляющая процесс RadeonSettings замедлять работу процессора
oleg67oleg
23:15
себе пусть на память оставят ....
CD Projekt раздаёт первого «Ведьмака» в обмен на согласие получать новости компании
laon
23:15
То есть по сути дела, у интела не будет процессоров способных составить конкуренцию процессорам амд. Будет небольшое отставание, процентов на 10%. А если не повезет то и на 20%.. Ну ничего, в конце б...
8-ядерный Core i9-11900K уступил всего 10% 16-ядерному Ryzen 9 5950X в тесте AOS
TheBonus
23:13
Я поддерживаю - "эксперт" явно рукожоп, ибо нефиг держать установленные драйвера для отстутствующего железа
В драйверах AMD обнаружена ошибка, заставляющая процесс RadeonSettings замедлять работу процессора
sg999570
23:11
У меня никогда не было и нет такого процесса (R5 3600+2070S), если видеокарта не АМД то не хрен устанавливать полный комплект дров, достаточно установить дрова на чипсет и не будет никакого Radeon Set...
В драйверах AMD обнаружена ошибка, заставляющая процесс RadeonSettings замедлять работу процессора
BOSS2220
23:09
Крик души ? )
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laon
23:00
Интел просто не смогла, не суди строго))
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temrus63
22:50
М.... Первый ведьмак. Легендарный.... Или унылая параша с кривым управлением которая благодаря ведьмаку3 сейчас вообще упоминается?
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pakos2835
22:49
сколько стоить будет интересно в х6 исполнении
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Денис Синяков
22:46
5500хт уже устаревшие
5 худших видеокарт 2020 года, или самые большие провалы NVIDIA и AMD, которые невозможно забыть
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