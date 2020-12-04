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The Witcher – первая игра легендарной серии, которая не только стала одним из самых значимых событий в мире развлечений, но и позволила стартовать целой франшизе. Это и рост популярности оригинальных книг, и новый сериал и многое другое. Переоценить влияние The Witcher просто невозможно. Что и говорить, если сам автор книг – Анджей Сапковский не верил в успех, попросив за права мизерную сумму.

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Сейчас польский писатель вошёл в пул наиболее востребованных авторов. Он даёт интервью и рассказывает о своих героях, делится планами на будущее и всячески подыгрывает прессе. CD Projekt проделала титаническую работу, а сегодня ребята решили просто подарить своё детище всем желающим.

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Итак, для всех старых и новых пользователей GOG Galaxy, The Witcher: Enhanced Edition стала бесплатна. Неясно, является ли это акцией, или теперь так будет навсегда. В любом случае так поступают далеко не многие издатели, предпочитая выдавливать из фанатов каждый доллар.

Для получения своей копии игры нужно перейти на сайт GOG, войти в аккаунт или создать новый. Скачать специальное приложение для компьютера, а после просто взять The Witcher: Enhanced Edition без лишних проблем. Не торопитесь, сроки пока никто не оговаривал.

