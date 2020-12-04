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В конце лета текущего года стало известно, что Xiaomi готовит обновление собственной прошивки MIUI 12 на несколько десятков смартфонов. На тот момент в списке были исключительно флагманы 2019-2020-х годов. За последние месяцы официальный перечень сильно вырос, прибавив за счёт серии Blackshark, а также нескольких аппаратов серии Redmi Note 9.

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Согласно последним данным, уже несколько телефонов начали получать стабильную бета-версию в Европе. Это такие устройства, как: Mi 10 Pro и Mi 10. Одновременно с этим, обновление получили Redmi K30 Pro и Poco F2 Pro. На данный момент — это китайские версии, которые имеют в лучшем случае английский язык, однако разработка идёт полным ходом. Эти смартфоны должны начать получать финальную прошивку до конца текущего года.

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Этому свидетельствует добавление последних трёх смартфонов в список: Redmi Note 8, Redmi Note 8Т и Redmi Note 8 Pro. Долгое время по интернету ходили упрямые слухи, что Xiaomi приняла решение отказаться от продолжения поддержки всех трёх аппаратов. Теперь появилась информация, что стартовало внутреннее тестирование закрытой беты, которая пока не имеет срока выхода.

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Всего в списке 44 смартфона. Ознакомиться с ними можно выше в таблицах. Скорее всего, перечень уже не будет расширяться, ведь тестирование входит в одну из финальных стадий. Однако, если Xiaomi добавит новые аппараты, мы обязательно уведомим наших читателей. Сообщается, что наиболее популярные и дорогие устройства получат новую ОС в первом квартале 2021 года.