Битва процессоров – 8-ядерный Ryzen 7 5800X за 449$ vs 18-ядерный Core i9-10980XE за 1 000$ от SH
Когда вышло третье поколение процессоров Ryzen, неожиданно выяснился странный феномен: Ryzen 9 3950Х оказался быстрее даже самых производительных камней для энтузиастов от Intel. Стоило бы согласиться, что на этот раз AMD оказалась быстрее, но на этот счёт у фанатов Intel всегда есть объяснение. Например: "У красных ведь больше ядер, поэтому они и обходят наших в рабочих задачах". Спорить с такой логикой сложно, особенно если в ней есть здоровое зерно. Что же, сегодня мы поставим в выигрышное положение синих.
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Очередная битва на страницах Ютуб-канала TheSpyHood разразилась между 8-ядерным и 16-поточным камешком Ryzen 7 5800X и 18-ядерным, 36-поточным Core i9-10980XE, работающим на тактовых частотах до 4.6 ГГц. Перед нами настоящий монстр, который стоит 1 000 долларов и призван разгонять машины энтузиастов, позволяя им рендерить с невероятной скоростью, создавать игры и запускать тысячи страниц в браузере. Давайте без лишних слов перейдём к выводам.
В данном случае у нас нет тестов в синтетике, но ведь фанаты Intel всегда говорят, что синтетика ничего не стоит в реальной жизни, поскольку большинство пользователей покупает дорогие камни только для игр. Core i9-10980XE не совсем подходит под это описание, но в данном случае мы можем отметить преимущество 8-ядерного процессора Ryzen 7 5800X. Давайте остановимся на том, что в рабочих задачах 18-ядерник лучше. Но ведь в этом ценовом диапазоне и есть Ryzen 9 5950X, который не оставляет данному камню даже малейших шансов на победу.
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