Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Когда вышло третье поколение процессоров Ryzen, неожиданно выяснился странный феномен: Ryzen 9 3950Х оказался быстрее даже самых производительных камней для энтузиастов от Intel. Стоило бы согласиться, что на этот раз AMD оказалась быстрее, но на этот счёт у фанатов Intel всегда есть объяснение. Например: "У красных ведь больше ядер, поэтому они и обходят наших в рабочих задачах". Спорить с такой логикой сложно, особенно если в ней есть здоровое зерно. Что же, сегодня мы поставим в выигрышное положение синих.

реклама

Очередная битва на страницах Ютуб-канала TheSpyHood разразилась между 8-ядерным и 16-поточным камешком Ryzen 7 5800X и 18-ядерным, 36-поточным Core i9-10980XE, работающим на тактовых частотах до 4.6 ГГц. Перед нами настоящий монстр, который стоит 1 000 долларов и призван разгонять машины энтузиастов, позволяя им рендерить с невероятной скоростью, создавать игры и запускать тысячи страниц в браузере. Давайте без лишних слов перейдём к выводам.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti Gigabyte AORUS - ты не поверишь цене RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке RTX3060 Ti Gigabyte Gaming OC в Регарде RTX3060 Ti GamingPro OC в Регарде 3060 Ti - уже в XPERT.RU RTX 3060 Ti MSI TWIN FAN OC в Регарде Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

В данном случае у нас нет тестов в синтетике, но ведь фанаты Intel всегда говорят, что синтетика ничего не стоит в реальной жизни, поскольку большинство пользователей покупает дорогие камни только для игр. Core i9-10980XE не совсем подходит под это описание, но в данном случае мы можем отметить преимущество 8-ядерного процессора Ryzen 7 5800X. Давайте остановимся на том, что в рабочих задачах 18-ядерник лучше. Но ведь в этом ценовом диапазоне и есть Ryzen 9 5950X, который не оставляет данному камню даже малейших шансов на победу.

реклама







