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Radeon RX 6800 легко разгоняется, догоняя старшую версию RX 6800 ХТ – бесплатный буст от Wccftech

Сможет ли младшая версия Radeon RX 6800 догнать более дорогую Radeon RX 6800 ХТ? Давайте узнаем
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Официальная рекомендованная стоимость видеокарты Radeon RX 6800 составляет 580 долларов, в то время как старшая модель с приставкой «ХТ» оценена в 650 вечнозелёных. Сегодня мы не будем сравнивать зелёных и красных, ведь у нас есть более интересная тема. Так, ребята с сайта Wccftech задались простым вопросом: можно ли ручным разгоном на воздухе поднять производительность референсной карточки Radeon RX 6800. А самое важное, получится ли в этом случае обойти старшую версию. 

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Никаких сложных настроек не использовалось. BIOS остался нетронут, а суть вопроса состояла в том, сможет ли так сделать любой владелец Radeon RX 6800. В результате при помощи фирменного ПО удалось поднять тактовую частоту памяти, что дало прирост 15% и финальные 16.8 Гбит/с, а также неплохо разогнать частоту графического ядра с 2350 МГц до 2450 МГц. Дальше система начала вести себя нестабильно, а значит для дальнейших экспериментов пришлось бы задействовать другие механизмы, включая воду. Также был активирован режим Smart Access Memory, поскольку в качестве процессора выступал мегамощный Ryzen 5 5900X.

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Графики перед вами. Как видите, в некоторых играх (Forza Horizon 4) младшая версия вырывается вперёд. В других (DOOM Eternal) Radeon RX 6800 ХТ не оставляет нам никаких шансов. В большинстве проектов разрыв или небольшой, или наблюдается паритет. А вот от обычной версии, Radeon RX 6800 так называемая Rage Fury ушла далеко. Разрыв есть везде, и он внушительный, а значит использовать бесплатные инструменты разгона на такой карточке не только рекомендуется, но и обязательно к применению.  


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