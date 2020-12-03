Флагман AMD Radeon RX 6900 XT оказался на 19% медленнее GeForce RTX 3090 в тесте Geekbench 5
Уже скоро в продажу поступит самая быстрая видеокарта AMD, которую мы все знаем под именем Big Navi. Это Radeon RX 6900 XT, которая должна составить прямую конкуренцию текущему флагману NVIDIA – GeForce RTX 3090. Что важно, красные установили на свою модель рекомендованную цену в 1 000 долларов, что на 500 вечнозелёных меньше.
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Сегодня в сети появились первые тесты новинки в Geekbench 5 OpenCL. Важно помнить, что результаты не финальные, поскольку графический процессор работал на тактовой частоте 2 ГГц, в то время как у релизного образца тактовая частота достигнет 2250 МГц.
Хорошая новость состоит в том, что флагман продемонстрировал 13% рост по сравнению с RX 6800 XT, а вот против карточек NVIDIA у него пока шансов в этом тесте мало. Так, итоговый балл новинки составил 169 779. Модель работала на материнской плате с чипсетом X570 и процессором Ryzen 9 5950X.
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Как видите, этого недостаточно для победы над зелёными. GeForce RTX 3090 опережает красный флагман на 19%, а RTX 3080 на 4%. Эксперты советуют не впадать в панику, ведь в игровых тестах видеокарты AMD показывают неплохие результаты. Напомним, продажи стартуют 8 декабря, а главной интригой остаётся даже не производительность, а доступность моделей в рознице.
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