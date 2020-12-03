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Windows никогда не была стабильной операционной системой. Старая добрая ХР могла «умереть» вообще на пустом месте. Вам даже не требовалось ничего делать, а просто установить новую игру. В те далёкие времена вирусы бесчинствовали, а антивирусы замедляли компьютер ещё хуже, чем стая вредоносных программ. Windows 7 казалась островком стабильности до тех пор, пока не вышла «Десятка». Ежедневно тысячи пользователей фиксируют всё новые баги и проблемы, которые просто невозможно решить без переустановки ОС.

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Сразу же послу выхода нового обновления Windows 10 October 2020 Update, которое сокращённо называется 20H2, пользователи массово начали указывать на возвращение экрана «смерти». Что удивительно, через какое-то время Microsoft признала существование проблемы, но почти два месяца не могла с ней справиться. Всё дело в том, что пострадали старые компьютеры, драйвера для которых оказались по каким-то причинам несовместимы новой версий ОС, а также те, кто использует порт Thunderbolt.

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Сегодня Microsoft сообщила, что вместе с Patch Tuesday, который выходит по вторникам, выпустила решение проблемы. В связи с этим рекомендуется запустить поиск обновлений, установив последние исправления. Также сообщается, что есть множество компьютеров, которые не могут получить 20H2, поскольку их жёсткие диски несовместимы с некоторыми новыми функциями. Этой малочисленной группе придётся подождать до конца декабря.

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Кстати, это последнее накопительное обновление этого года. Для тех, кому лень искать, предлагаем ссылку на закачку.