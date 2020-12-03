Microsoft исправила критическую проблему с «Синим экраном» на Windows 10 – ссылка и описание
Windows никогда не была стабильной операционной системой. Старая добрая ХР могла «умереть» вообще на пустом месте. Вам даже не требовалось ничего делать, а просто установить новую игру. В те далёкие времена вирусы бесчинствовали, а антивирусы замедляли компьютер ещё хуже, чем стая вредоносных программ. Windows 7 казалась островком стабильности до тех пор, пока не вышла «Десятка». Ежедневно тысячи пользователей фиксируют всё новые баги и проблемы, которые просто невозможно решить без переустановки ОС.
реклама
Сразу же послу выхода нового обновления Windows 10 October 2020 Update, которое сокращённо называется 20H2, пользователи массово начали указывать на возвращение экрана «смерти». Что удивительно, через какое-то время Microsoft признала существование проблемы, но почти два месяца не могла с ней справиться. Всё дело в том, что пострадали старые компьютеры, драйвера для которых оказались по каким-то причинам несовместимы новой версий ОС, а также те, кто использует порт Thunderbolt.
Сегодня Microsoft сообщила, что вместе с Patch Tuesday, который выходит по вторникам, выпустила решение проблемы. В связи с этим рекомендуется запустить поиск обновлений, установив последние исправления. Также сообщается, что есть множество компьютеров, которые не могут получить 20H2, поскольку их жёсткие диски несовместимы с некоторыми новыми функциями. Этой малочисленной группе придётся подождать до конца декабря.
реклама
Кстати, это последнее накопительное обновление этого года. Для тех, кому лень искать, предлагаем ссылку на закачку.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила