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Большая часть продаваемых твердотельных накопителей представляет собой SSD, подключаемые через порт SATA. Если ваш компьютер не сильно старый, то это третья его версия, обладающая максимальной пропускной способностью 6 Гбит/с. В реальности получается меньше, но в данном случае это не имеет никакого значения. Подобной скорости достаточно для того, чтобы ваша ОС запускалась молниеносно, а браузер и программы просто летали.

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Более десяти лет назад появились накопители с поддержкой интерфейса PCI-E. Самым массовым остаётся его третья версия, способная выдавать почти в 10 раз большую скорость, чем SATA 3. Более новый стандарт PCI-E 4.0 только начал осваиваться, поэтому подобные устройства дороги, а реальных покупателей не так уж много. Суть проблемы, которая будет поднята в данном материале, состоит в том, что многие производители быстрых накопителей ведут себя немного неправильно.

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Мы не будем указывать конкретных брендов. Если хотите, вы можете изучить оригинальный материал на сайте Tomshardware. Суть мелкого жульничества заключается в контроллерах. Самыми популярными уже много лет остаются следующие производители: Phison, SMI, Marvell или Inogrit. Есть и другие, как бюджетные, так и флагманские. Особенно часто этим грешат небольшие компании. Это позволяет значительно удешевить продукт, но негативно влияет на многие параметры, в том числе и скорость чтения и записи.

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Точно такая же ситуация и с памятью. Допустим, вначале выпускается партия супербыстрых SSD со скоростной памятью с Micron B27B 96L TLC. Покупатели приходят в восторг, ведь небольшой производитель не поскупился ни на память, ни на контроллер. Спустя какое-то время выходит новая партия, но на этот раз там контроллер Samsung V-NAND 64L TLC. Тому, кто в этих вещах не разбирается (а это почти все потребители), такая маркировка мало что скажет. Но на самом деле здесь 650 миллионов транзакций в секунду против 525 миллионов соответственно.

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К сожалению, подобным грешат очень многие. Какой мы можем вам дать совет? Внимательно изучайте оригинальную конфигурацию на сайте производителя и сверяйте её с купленным товаром сразу же. Можно присмотреться к крупным брендам, но чаще всего они предлагают сходный товар по более высокой цене. Полный текст по ссылке.