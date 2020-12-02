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В последнее время в интернете стало так много экспертов, что обычному пользователю немудрено и запутаться. Посудите сами, один говорит, что вам нужен 12-ядерный процессор, который позволит тянуть всё на максималках. Другой уверяет, что процессор можно взять попроще, главное не прогадать с видеокартой. Кто-то советует ориентироваться на хорошую память и материнскую плату, ведь вам обязательно нужно будет её разогнать, получив невероятный буст. Некоторые и вовсе пишут, что вся соль в блоке питания, которые непременно должен быть очень дорогим и тихим.

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Сегодня мы с вами выясним один очень любопытный вопрос. А именно: насколько сильно зависит прирост производительности от дорогой видеокарты. Для примера возьмём GeForce RTX 3080 против RTX 2060. В качестве используемых процессоров будут задействованы: Ryzen 5 5600X и Core i5-10600K. Также в качестве гостя из прошлого поучаствует Ryzen 5 3600. Игровое разрешение было установлено на отметку 1080р.

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Результаты представлены в виде диаграммы по 29 играм. Тесты провела команда ютуберов NJ Tech. Они никогда не мелькали на нашем ресурсе, и нам будет очень интересно посмотреть свежее мнение. Если вы хотите больше результатов, то внизу есть видео. Отметим, что в каждой игре показатели разные. Поэтому дать однозначный ответ абсолютно всем невозможно, но единый график мы всё-таки представим.

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Давайте на время забудем о шкале 1% Lower. Вполне возможно, что в некоторых ситуациях они и важна, но в данном случае нас интересуют средние. Каков итог? Купив современный игровой процессор, но среднюю по производительности видеокарту вы подрезаете ему крылья. Если сравнивать с флагманской GeForce RTX 3080, то разница чуть ли не двукратная. Это значит, что производительный камень нужен только тем, кто планирует покупать дорогую видеокарту. Во всех остальных случаях вы просто потратите зря деньги на один лишь процессор или одну видеокарту.



