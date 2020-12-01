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Целых два года на рынке присутствовала только одна технология трассировки лучей. Стоит отметить, что видеокарты NVIDIA GeForce RTX так и не снискали популярности, что привело к тому, что проекты с трассировкой лучей встречаются крайне редко. Большая часть разработчиков говорит о новой технологии с восторгом, но предпочитают идти проторённой дорожкой. Судя по всему, вскоре всё станет ещё сложнее.

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Прямо сейчас на рынке есть две технологии, способные реализовать трассировку лучей: это традиционная от NVIDIA и новая от AMD. Мало того, теперь разработчикам придётся внедрять в игры сразу два способа трассировки лучей. Для многих такая ситуация стала неприятным сюрпризом, а другие пока решили уделить внимание только одной технологии. Например, польская CD Projekt Red готова предложить трассировку в игре Cyberpunk 2077 Edition только владельцам видеокарт серии GeForce RTX, в то время как новые Radeon RX 6800-й серии остались за бортом.

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Сегодня AMD сделала большой шаг в сторону разработчиков, реализовав поддержку трассировки лучей в играх посредством технологии Vulkan в новой версии ПО и драйверах Radeon Software Adrenalin реализована поддержка трассировки лучей в играх на основе Vulkan. Кстати, если у вас видеокарта GeForce RTX, то лучше не переключайтесь на API Vulkan, ведь волшебные лучики будет для вас заблокированы.

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Кстати, всего две игры (Quake II RTX и Wolfenstein Youngblood) имеют возможность активировать трассировку лучей посредством Vulkan. В будущем ожидается, что их количество начнёт расти, ведь в игровых приставках нового поколения установлены графические чипы AMD.