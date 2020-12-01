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Выбор видеокарты чаще всего связан с компромиссом. Прежде всего нужно уговорить себя на то, что данная модель имеет лучшее соотношение между ценой и производительностью. Этот показатель напрямую связан с ценой, ведь большинство пользователей имеет ограниченный бюджет, желая взять оптимальный продукт. Сегодня мы с вами рассмотрим несколько видеокарт, каждая из которых хороша для своих целей, а главное – полностью соответствует своей стоимости. А помогать нам в этом будут ребята с сайта Рcgamesn.

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GeForce RTX 3090. Самая быстрая видеокарта на планете, по крайней мере до тех пор, пока в продажу не поступила Radeon RX 6900 XT. Получила 24 Гб памяти и стартовую цену от 1 500 долларов. До сих пор находится в дефиците, поэтому стоит крайне дорого, достигая 3 000 на некоторых площадках. С лёгкостью обходит флагман последних лет – GeForce RTX 2080 Ti.

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GeForce RTX 3080. Отличная альтернатива более дорогой модели NVIDIA. Востребована и также находится в дефиците. Как только спадёт волна ажиотажа и производитель сможет наладить нормальные поставки, должна стать бескомпромиссным выбором для энтузиастов.

Radeon RX 5600 XT. Отлично подходит для разрешения 2К, обладая внушительным запасом производительности. Незаслуженно забыта геймерами. Может получить второе дыхание после того, как AMD выпустит несколько менее дорогих видеокарт серии Big Navi.

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Radeon RX 5700 XT. Отличная модель, которая с лёгкостью соперничала с более дорогими карточками NVIDIA, что и привело к высокому спросу на неё среди майнеров. Если вы увидите её в продаже по цене близкой к 500 долларам – берите не задумываясь.

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GeForce GTX 1660 Super/Ti. Компромисс для тех, кому достаточно разрешения 1080р. Позволит на несколько лет забыть об обновлении компьютера. Оснащена 6 Гб памяти, что вполне достаточно для большинства игр даже на максимальных настройках графики.

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GeForce GTX 1050 Ti. Бестселлер, который спустя годы не потерял привлекательности для тех, кто собирает бюджетный игровой компьютер. Видеокарта нетребовательна и может заработать на любом блоке питания. Тянет все игры, но над настройками придётся поколдовать, ведь ничего лучше средне-низких вам не видать.

Radeon RX 6800 XT. Этой видеокарты нет в списке, поскольку её практически нереально встретить в продаже, а цены на доступные модели бьют рекорды, обходя по этому показателю даже последнюю серию NVIDIA. Тем не менее она также быстра, как GeForce RTX 3080.



