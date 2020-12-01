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Новая утилита Ryzen Controller позволит разогнать ноутбуки на процессорах Ryzen – ссылка и описание

Теперь выжать последние соки со своего ноутбука может любой желающий
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Несмотря на то, что многие критики упрямо заявляют о смерти массового оверклокинга, существует несколько популярных программ, позволяющих выжать дополнительный буст со своего процессора и видеокарты. К примеру, для разгона процессора используются популярные утилиты ClockTuner и Ryzen Master, а для видеокарт – MSI Afterburner. Всё это настольные решения, которые не подходят для ноутбуков.

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Ребята, создавшие Ryzen Controller, столкнулись с такой несправедливостью и решили всё исправить. ПО пока не получило официальный статус. По словам разработчиков, это мобильная версия Ryzen Master, которая получила ряд улучшений, а также полную поддержку всех трёх линеек: Ryzen 2000 (Raven Ridge), Ryzen 3000 (Picasso) и Ryzen 4000 (Renoir). Единственный момент, который просят учесть разработчики, все манипуляции с настройками вы проводите на свой страх и риск. 

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Ryzen Controller открывает дверь к настройкам не только мобильных CPU, но и интегрированных GPU. Можно воспользоваться контролем температуры, получить доступ к максимальной тактовой частоте и многим другим параметрам. Это позволяет разогнать процессор, или сделать его энергоэффективным, уменьшив шум и тепловыделение, если вам достаточно базовых функций. Кроме того, это в значительной степени снизит расход энергии батареи. 

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Пользователям доступны предустановки, что позволит переключить настройки кликом мышки. Особенно новое ПО будет полезно для игровых машин, которые имеют запас прочности и мощные вентиляторы. Ссылка на закачку. 

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