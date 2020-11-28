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CD Projekt Red показала дизайн уникальной видеокарты GeForce RTX 3080 Cyberpunk 2077 Edition

GeForce RTX 3080 Cyberpunk 2077 Edition выпущена в единственном экзепляре
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Ещё в середине года NVIDIA выпустила ограниченную партию видеокарт GeForce RTX 2080 Ti, приурочив это к выходу Cyberpunk 2077. Все карточки получили  уникальный дизайн с необычной коробкой и достались неизвестным счастливчикам. Как потом выяснилось, карта выдавалась в качестве приза, в виде поощрения или просто на подарок. За всё время на барахолке всплыло несколько таких карточек, а остальные так и трудятся на безымянных компьютерах.

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Сегодня на крупном китайском ресурсе Bilibili была обнаружена акция от CD Projekt Red. Польская студия предлагает получить уникальную карточку GeForce RTX 3080 Cyberpunk 2077 Edition, которая на этот раз доступна только в одном экземпляре. Условия акции просты: нужно сделать предзаказ игры, предварительно зарегистрировавшись на китайском сайте. После этого указать в специальной форме свой электронный адрес и ждать от польской студии подарочка. 

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Неясно, высылают ли они карту в другие страны. В любом случае шанс невелик, а видеокарта выглядит так, как будто на неё просто наклеили несколько жёлтых полосок. Видно, что перед нами эталонная версия от NVIDIA, а значит на этот раз ни о каком партнёрстве между компаниями речь не идёт. Напомним, Cyberpunk 2077 должна выйти уже в начале декабря. Судя по всему, больше никаких переносов не планируется. 

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