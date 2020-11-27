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Часто мы с вами наблюдаем тестирования, в которых один процессор или одна видеокарта противостоит другой. Согласитесь, это скучно, ведь прочувствовать реальную разницу можно только в том случае, когда у вас под рукой есть большой выбор. Итак, у нас есть: супердорогой и мегамощный Ryzen 7 5800X. За ним идёт не менее амбициозный камушек Core i7-10700K. Следом старый боец в лице Core i7-9700K. Последним выступил воин из прошлой эпохи, когда 6 ядер считались достаточными для любых задач – Core i7-8700K

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Отметим, что Ryzen 7 5800X получил официальную стоимость в 450 долларов, что оказалось даже выше, чем Intel просит за свой Core i7-10700K. Судя по всему, потенциал у нового камня от AMD действительно гигантский, если производитель решил выставить его в такой весовой категории. Тестирование подготовлено командой TheSpyHood. В качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 3080. Результаты представлены исключительно в разрешении 2К, поскольку столь мощное железо просто несерьёзно использовать на стремительно устаревающем 1080р. А теперь давайте перейдём к выводам, ведь вы уже достаточно насмотрелись на скриншоты.





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Как вы могли убедиться, в большинстве ситуаций Ryzen 7 5800X оказался действительно самым быстрым процессором на рынке. Вот только можно ли назвать это победой, ведь прямо сейчас на российском рынке в свободном доступе есть Core i7-9700KF, который стоит около 350 долларов. Мало того, разрыв между камнями не превышает 6%, что выглядит действительно комично, учитывая столь внушительную разницу в цене.

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Отметим, что между всеми моделями Intel разница минимальна, что говорит о многолетнем застое, однако это не мешает даже столь старому процессору как Core i7-8700K идти практически на равных с разрекламированным камнем от AMD.

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