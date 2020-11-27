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MSI подтвердила существование видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и зарегистрировала 10 моделей на ЕЕС

В начале следующего года нас ждёт ещё более мощная версия GeForce RTX 3080 Ti с 20 Гб памяти
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В последнее время слухи о скором выходе видеокарты GeForce RTX 3080 Ti, которая должна получить 20 Гб видеопамяти, стали появляться всё реже. Некоторые эксперты даже предположили, что подобная модель никогда не появится, как сегодня MSI засветила целых 10 подобных видеокарт.

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Информация о новых моделях стала доступна на портале Евразийской экономической комиссии (ЕЕС), где производитель указал не только отдельные карты, но и серии, в которые они войдут. Как всегда, самыми быстрыми окажутся модели линейки SUPRIM. Следующая серия – Sea Hawk получит полноценный водоблок, что не только гарантирует высокие тактовые частоты с завода, но и тихую работу всей системы. 

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Дополнительно указаны: серия Aero Series с традиционным воздушным охлаждением, игровая серия и MSI VENTUS. Одновременно с этим были представлены модели видеокарты RTX 3060 Ti, которые появятся в начале следующего месяца.

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Вполне возможно, что на рынок попадут не все модели, но более точные данные появятся уже к концу года, поскольку выход заряженного флагмана планируется на январь. Что до предполагаемых технических характеристик, то это будет слегка урезанный вариант GeForce RTX 3090 с TDP 320 Вт.

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