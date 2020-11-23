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На данным момент HUAWEI завершила выпуск собственной прошивки EMUI 10.1 для всех актуальных смартфонов. Производитель указывает, что некоторые из них ещё будут получать дополнительные патчи, исправляющие те или иные ошибки, а также содержащие обновления безопасности. Однако большая часть актуальных телефонов уже могут начинать готовится к совершенно новой прошивке – EMUI 11.

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В связи с этим сегодня HUAWEI представила официальную дорожную карту, в которой указаны не только смартфоны, которые получат обновление, но и сроки. Немаловажно, что информация структурирована по региональному принципу. Как сообщается, если вы привезли телефон из другого региона, то на вас будут распространяться условия обновления в соответствие с местом продажи. В настоящее время смартфоны HUAWEI реализуются в следующих регионах:

Африка

Азиатско-Тихоокеанский регион

Индия

Япония

Латинская Америка

Средний Восток

Россия

Северо-Восточная Европа

Западная Европа

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Ниже список регионов с указанием сроков выхода прошивки для конкретных аппаратов. В этом списке Россия относится к Восточной Европе и представлена на первом изображении. Более точной информации пока нет. Для большинства телефонов HUAWEI сроки обновления указаны первым кварталом. Судя по всему, производитель не обладает более точной информацией, поскольку список поддерживаемых смартфонов действительно большой и в каждом регионе имеет свои отличия.

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Стоит отметить, что список может быть не окончательным, ведь на данный момент здесь всего 19 телефонов, в то время как ранее говорилось о нескольких десятках актуальных аппаратов.



