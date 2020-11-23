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Процессоры AMD Ryzen 5000 до 42% дешевле в производстве чем Intel Tiger Lake – 7-нм чип vs 14-нм

AMD получат гораздо больше прибыли с продажи новых процессоров Ryzen 5000 чем Intel
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Производители процессоров не спешат делиться сведениями о ключевых параметрах архитектуры и других характеристиках, которые не несут никакой маркетинговой силы. Сегодня в сети появились сведения, которые позволят пролить свет не тёмные стороны чипа AMD, на архитектуре Zen3. 

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Как и предыдущая серия, Ryzen 5000 по-прежнему основан на чиплете с одной или двумя матрицами CCD и одной матрицей ввода-вывода. При этом общий размер составляет 10.262 × 7.172 = 73.60 мм2. Далее удалось вычислить площадь одного ядра: 2.090 × 1.548 = 3.24 мм2. Это значит, что по сравнению с Zen2, у нас наблюдается увеличение длины на 14.46%, при общем увеличении площади. 

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Что любопытно, у нас есть информация о ядре чипа Tiger Lake 11-го поколения, выполненном на базе архитектуры Intel Willow Cove. Как оказалось, оно составляет 4.29 мм2, что на четверть больше Zen3. Указывается, что общая площадь этого 4-ядерного чипа составляет внушительные 144.34 мм2, в то время как у Zen3 она всего 83.74 мм2. А это уже 42% разрыв в пользу AMD.

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Подводя итоги, сообщается, что, производя один процессор, AMD тратит значительно меньше денег. Что же, вот вам и 7-нм техпроцесс, против 14-нм. Таким образом, при прочих равных ценах и затратах, красные однозначно обходят синих по прибыли с одного камня.  

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