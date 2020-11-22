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Прежде чем приступать прочтению текущего материала, ответьте себе на простой вопрос: какой процессор в ценовой категории 30 тысяч (плюс-минус пару тысяч) рублей можно назвать наиболее оптимальным игровым камнем? Подумайте над этим, ведь на самом деле это важно, поскольку многие покупатели ориентируются именно на эту категорию. Нельзя сказать, что это лидеры рынка, но продажи здесь точно повыше, чем у флагманов за 600 долларов.

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Сегодня мы с вами сравним производительность трёх претендентов на лидерство в данной категории. Список процессоров и цены на них ниже:

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Увы, но без оговорок не обойтись: для Ryzen 5 5600Х указана рекомендованная цена в РФ, в то время как сейчас купить данный камень нельзя вообще. Теоретически он занял ценовую нишу Ryzen 7 3700X, но его реальную стоимость мы пока не знаем. И всё же, через пару месяцев поставки наладятся, а цены придут в норму. Поэтому отнесём его к данной категории. Тестирование проведено командой Testing Games, разрешение было выставлено на отметку 1080р, использовалась видеокарта GeForce RTX 3080.

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На этот раз выводы крайне просты: брать сегодня Ryzen 7 3700X откровенно глупо, ведь он при цене в 29 520 рублей оказался намного медленнее лидеров. Ryzen 5 5600Х неплох, но говорить об его актуальности можно будет не раньше, чем его официальная цена совпадёт с реальной. В итоге оптимальным выбором остаётся Core i7-10700KF. Он позволяет почувствовать максимальную производительность за свои деньги.