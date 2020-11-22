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Microsoft на месяц лишит пользователей Windows 10 новых драйверов – рекомендации и решение проблемы

Миллионы пользователей более чем месяц потеряют доступ к новым драйвера для Windows 10
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С каждым годом программное обеспечение становится всё сложнее. Появляются новые функции, растёт число строк кода, что неминуемо приводит к появлению всё большего количества ошибок. Данная проблема наблюдается не только в популярном ПО, но и в драйверах, которые с завидной регулярностью оказываются сырыми. Единственной возможностью решить данную проблему остаются своевременные обновления драйверов, которые выходят каждый вторник. Это значит, что между обнаружением дыры и заплаткой к ней может пройти всего несколько дней.

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Впереди рождественские и новогодние праздники. Именно по этой причине Microsoft сообщила, что больше месяца пользователи Windows 10 будут лишены возможности обновить свои драйвера. Производители железа смогут предоставить последний выпуск драйверов до 3 декабря. Известно, что до середины января новых версий драйверов не будет. 

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На этом фоне пользователям стоит обратить внимание исключительно на стабильные версии ПО, поскольку в случае обновления на сырую бету вас могут ждать проблемы, решить которые не удастся долгое время. Что любопытно, многие производители не останавливают разработку драйверов. Это значит, что получить их можно с официальных сайтов. Для этого нужно ввести название устройства в поиск, а после перейти на официальный английский или российский сайт. 

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Отметим, что в последнее время Microsoft сильно разбаловала пользователей, что привело к потере многих простых навыков. Так, большинство просто разучилось скачивать драйвера самостоятельно, а значит многие могут оказаться один на один перед множеством ошибок, которые будет некому устранить долгое время.

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Microsoft на месяц лишит пользователей Windows 10 новых драйверов – рекомендации и решение проблемы
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