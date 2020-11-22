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Финальная версия масштабного мода для Witcher 3 – LFT – сотни новых квестов, предметов и другое

Самая крутая модификация для продвинутых Ведьмаков. Новая боевая система, квесты и тысячи настроек и многое другое
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Большая часть модификаций решают только одну задачу. К примеру, они могут добавить трассировку лучей, или некоторое количество новых предметов. Существуют визуальные моды, заменяющие текстуры главных героев на то, что нравится автору данного мода. Здесь полёт фантазии ничем не ограничивается, а от создателя просят указывать пометку 18+ в случае наличия недопустимого для детей и подростков контента. Иногда небольшие команды разработчиков решаются на полную перебалансировку. Именно об этом мы сегодня и поговорим.

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Lore Friendly Tweaks не предназначен для первого прохождения. Это модификация для тех, кто уже исследовал каждый закоулок любимой игры. Игровой процесс меняется до неузнаваемости. Сотни новых наград, обновлённая боевая система, которая призвана принести небывалый динамизм. Теперь вы больше не будете вяло махать мечом возле очередной толпы утопцев. Каждый бой станет настоящим танцем силы, поскольку не только вы, но и ваши враги получили новые движения и стали умнее. А главное, каждый враг получил аналог брони, которая способна поглощать урон и давать ему различные способности. 

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Полностью изменён принцип создания предметов и свойства многих из них. Кроме того, добавлено множество рецептов, награды за квесты стали больше и существеннее. Изменениям подверглось всё, включая гвинт и экономическую систему. С одной стороны – заработать много денег станет сложнее, но на самом деле их добыча потребует от вас не только сбора железок и перепродажи их, но и более разумного подхода.

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Lore – это одна из самых крутых модификаций для Ведьмака за всё время. Ничего более масштабного вы не видели. Мы протестировали её и утверждаем, что она не влияет на производительность. Авторы уверяют, что она не вызывает конфликтов с графическими модами. К примеру, вы можете скачать вот эту версию настроек с трассировкой лучей.  


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