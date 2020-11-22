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Многие пользователи заявляют, что никогда не сталкивались с проблемами программного обеспечения на своих смартфонах и компьютерах. Они со смехом воспринимают сообщения о том, что Windows 10 может глючить, выбрасывать синий экран и в целом работать нестабильно. Так уж водится, что многие пользователи привыкли экстраполировать собственный опыт на всех окружающих людей, а также на тех, с кем они сталкиваются в интернете.

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Что же, если вы никогда не сталкивались с подобными проблемами, то мы за вас очень счастливы, но это не значит, что проблем нет вовсе. На этой неделе сообщество Xiaomi выявило несколько критических ошибок в самых актуальных смартфонах. Давайте их изучим:

При подключении к сервисам индийской компании Airtel со смартфонов Xiaomi возникает непредвиденная ошибка, которая приводит к непрерывному циклу загрузки. Подобное наблюдается только на моделях серии Poco. Производитель знает о проблеме и обещает её исправить в самое ближайшее время.

На смартфонах Poco X3, Redmi 6 Pro, Redmi Note 7 наблюдается глобальная проблема с невозможностью обновления системных приложений. В результате это приводит к целому ряду ошибок. На Redmi Note 7 возникают сложности с камерой. Poco X3 зависает в Discord.

Европейские пользователи Redmi Note 9 Pro не могут получить доступ к App Vault в MIUI 12. Кроме того, на этом смартфоне есть проблемы с датчиком приближения и Widevine.

При работе с MIUI Notes в некоторых случаях наблюдается мигание дисплея на следующих смартфонах: Mi 10, Mi 9 Lite и Mi 9T Pro.

После установки MIUI 12 на многих устройствах оказался сломан Nova-лаунчер. Проблема носит глобальный характер, но немногочисленна, поскольку мало кто на смартфонах Xiaomi использует сторонние лаунчеры.

В некоторых случаях невозможно подключиться к интернету через вторую Сим-карту на смартфонах следующих серий: Mi 10 и Redmi K30/Mi 9T. Отметим, что данная проблема несколько раз наблюдалась у автора данного материала и решалась перезагрузкой аппарата.