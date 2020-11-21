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В 2020 году количество пользователей, использующих в качестве основной операционную систему Windows 7, стало стремительно уменьшаться. Столь резкий отказ связан с окончанием поддержки, которая стала для многих триггером, определившим дальнейший выбор. Если перенестись назад во времени, то по похожему сценарию ситуация развивалась со старой доброй Windows ХР. Система держалась долго, пока Google (и другие браузеры) не сообщила, что отказывается от поддержки браузера Chrome на устаревшей ОС.

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Одновременно подтянулись и производители популярного ПО, что уменьшило количество пользователей до одного процента за короткий срок. Пришло время узнать, когда наступит очередь Windows 7, ведь именно отказ от поддержки обновления браузера заставит большинство пользователей уйти на «Десятку». Как сообщает Google, ранее планировалось полностью отказаться от поддержки «Семёрки» 15 июля 2021 года, но пандемия вызвала существенные проблемы у миллионов пользователей.

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Ситуация такова, что 21% всех клиентов находится в процессе миграции на Windows 10, а это целая армия недовольных пользователей, которые не хотят получить дырявый браузер, что может привести к отказу от Chrome. Именно поэтому было принято решение продлить актуальную поддержку Windows 7 ещё на полгода. Это значит, что ориентировочный срок отказа от неё случится 15 января 2022 года. Крайне любопытная дата, ведь 14 января 2020 Microsoft прекратила официальную поддержку этой устаревшей системы.