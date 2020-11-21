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Ещё в 2015 году Microsoft заявила, что новая операционная система Windows 10 станет последней. Как оказалось – это не значит, что компания планирует остановить выпуск операционок. На самом деле руководство решило использовать совершенно новый подход, который гарантирует, что ваш компьютер будет оставаться всегда актуальным. С этой целью было решено выпускать по две версии Windows 10 ежегодно. При этом, первая представляет собой масштабное обновление, а вторая – что называется – подтягивает хвосты, привнося минимальное количество нововведений.

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Не станет исключением и 2021 год. Поскольку первые сборки вначале попадают инсайдерам, уже сейчас известны наиболее интересные функции, которые нам следует ждать в следующем году. Скорее всего, большая их часть будет реализована в весеннем релизе 21-0Х, но не исключено, что некоторые окажутся доступны только в конце 2021 года. Давайте с ними кратко познакомимся.

Always on Top. Позволяет сделать одно из окон на рабочем столе главным, гарантирую, что при любых условиях оно будет всегда поверх остальных. Крайне удобная функция.

Позволяет сделать одно из окон на рабочем столе главным, гарантирую, что при любых условиях оно будет всегда поверх остальных. Крайне удобная функция. Font rendering settings. Настройка предназначена для экранов с высокой частотой обновления. Принесёт масштабные изменения в системе рендеринга шрифтов. Одна из самых долгожданных функций последних лет.

Настройка предназначена для экранов с высокой частотой обновления. Принесёт масштабные изменения в системе рендеринга шрифтов. Одна из самых долгожданных функций последних лет. Color Picker 2. Удобный инструмент, выполняющий функции «Пипетки» из Фотошоп. Работает очень просто, но кажется действительно полезным.

Удобный инструмент, выполняющий функции «Пипетки» из Фотошоп. Работает очень просто, но кажется действительно полезным. Quick Terminate app. Очень часто приложение запускает десятки фоновых процессов, которые остаются висеть в системе даже после выключения самого приложения. Данная функция выгружает из памяти всю цепочку для указанной программы.

Очень часто приложение запускает десятки фоновых процессов, которые остаются висеть в системе даже после выключения самого приложения. Данная функция выгружает из памяти всю цепочку для указанной программы. Cursor finder. Как часто вы теряли курсор мышки? Если с вами такое происходит, то будет достаточно нажать на клавиатуру, чтобы приложение указало вам расположение курсора.

Как часто вы теряли курсор мышки? Если с вами такое происходит, то будет достаточно нажать на клавиатуру, чтобы приложение указало вам расположение курсора. Paste as plain text. Расширенные возможности для вставки текста для всех приложений Windows 10.

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