6 наиболее интересных функций и настроек Windows 10, которые будут доступны в 2021 году
Ещё в 2015 году Microsoft заявила, что новая операционная система Windows 10 станет последней. Как оказалось – это не значит, что компания планирует остановить выпуск операционок. На самом деле руководство решило использовать совершенно новый подход, который гарантирует, что ваш компьютер будет оставаться всегда актуальным. С этой целью было решено выпускать по две версии Windows 10 ежегодно. При этом, первая представляет собой масштабное обновление, а вторая – что называется – подтягивает хвосты, привнося минимальное количество нововведений.
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Не станет исключением и 2021 год. Поскольку первые сборки вначале попадают инсайдерам, уже сейчас известны наиболее интересные функции, которые нам следует ждать в следующем году. Скорее всего, большая их часть будет реализована в весеннем релизе 21-0Х, но не исключено, что некоторые окажутся доступны только в конце 2021 года. Давайте с ними кратко познакомимся.
- Always on Top. Позволяет сделать одно из окон на рабочем столе главным, гарантирую, что при любых условиях оно будет всегда поверх остальных. Крайне удобная функция.
- Font rendering settings. Настройка предназначена для экранов с высокой частотой обновления. Принесёт масштабные изменения в системе рендеринга шрифтов. Одна из самых долгожданных функций последних лет.
- Color Picker 2. Удобный инструмент, выполняющий функции «Пипетки» из Фотошоп. Работает очень просто, но кажется действительно полезным.
- Quick Terminate app. Очень часто приложение запускает десятки фоновых процессов, которые остаются висеть в системе даже после выключения самого приложения. Данная функция выгружает из памяти всю цепочку для указанной программы.
- Cursor finder. Как часто вы теряли курсор мышки? Если с вами такое происходит, то будет достаточно нажать на клавиатуру, чтобы приложение указало вам расположение курсора.
- Paste as plain text. Расширенные возможности для вставки текста для всех приложений Windows 10.
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