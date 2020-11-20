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Кажется, совсем недавно AMD выпустила первое поколение процессоров Ryzen, которое стало революционным, позволив компании начать триумфальное возвращение на рынок. Как это обычно бывает, первое поколение не демонстрировало рекордных показателей производительности. Благо, на данный момент есть полноценные четыре поколения, каждое из которых было быстрее предыдущего.

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В данном тестирование от канала Benchmark нас интересуют 8-ядерные процессоры Ryzen 7, с первого по четвёртое поколение: Ryzen 7 1700X – Ryzen 7 5800X. Давайте посмотрим таблицу, где мы сгруппировали данные из видео, указав точное количество fps по каждому чипу в каждой игре с учётом средних показателей.

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Очень часто наши читатели указывают, что у них на компьютере установлен процессор первой серии Ryzen. Чаще всего это Ryzen 5 1600 или Ryzen 7 1700X. Эти ребята утверждают, что их устраивает запас по производительности, а значит менять ничего они не готовы. Что же, текущее тестирование красноречиво говорит, что им стоит задуматься, ведь средний показатель по всем играм подрос на 58.7%.



Отметим, что если вы пока не готовы тратиться на дорогой Ryzen 7 5800X, то можно присмотреться к версии Ryzen 7 3700X, который уступает новинке всего 22%.