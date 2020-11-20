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После нескольких дней активного обсуждения новых видеокарт производства AMD, шум от противостояния фанатов красного и зелёного лагеря стал стихать. Судя по нашему опыту, ребята просто устали и готовятся к новым виртуальным боям. Пока нам нечем их порадовать, вместо это подбросим любопытную информацию для размышления.

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Как известно, самой быстрой видеокартой текущего поколения AMD станет Radeon RX 6900 ХТ. Она получит полноценный графический чип Navi 21 и 5120 потоковых процессора с пиковой производительностью до 23 TFLOPs. Сообщается, что это и будет тот настоящий Big Navi, появления которого ждали так давно фанаты компании. Что любопытно, модель Radeon RX 6800 ХТ имеет так же версию без приставки «ХТ», а значит было бы логично предположить, что и старшая серия получит слегка урезанную карту.

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Согласно данным, полученным с сайта Евразийской Экономической Комиссии, ASUS планирует выпустить несколько видеокарт Radeon RX 6900. Заявлена серия ROG-STRIX и TUF GAMING. Есть мнение, что это может быть ошибкой, однако ранее уже были похожие утечки от другого производителя, что наталкивает на мысль, что подобный графический чип действительно существует. Теоретически, такая модель должна получить меньшую производительность и ниже цену.

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Начало продаж Radeon RX 6900 ХТ намечено на 2 декабря, мы до сих пор не знаем, будут ли выпущены модели с дизайном отличным от эталонного. Возможно, это будет известно через несколько дней. Вполне вероятно, что AMD разрешит выпуск кастомых Radeon RX 6900 ХТ, но называться они будут Radeon RX 6900, но это пока только слухи.