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CD Projekt предлагает необычные подарки всем покупателям Cyberpunk 2077 – куртка Ведьмака и другое

Покупателей Cyberpunk 2077 ждёт целая куча призов, нужно только соблюсти небольшое условие
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Относительно новой игры Cyberpunk 2077 в сообществе экспертов и критиков сложилось двоякое мнение. На самом деле главная причина некоторого разочарования лежит в постоянных переносах, которые вызвали бурную реакцию среди тех, кто сделал предзаказ и ждал выхода ещё в апреле. Похоже на то, что больше переносов не будет, а значит самое время включить маркетинговую машину на полную.

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Как стало известно из официального Твиттер-канала, покупателей Cyberpunk 2077 ждёт целая гора подарков. Для этого нужно сделать всего лишь одно небольшое движение: связать учётную запись в Steam, Epic Games Store или на любой из консолей и официальным магазином разработчиков игры – GOG.com. Первое, что можно получить – это крутую куртку с символикой школы волка среди предметов Cyberpunk 2077.

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Кроме того: ножи, уникальный меч, скины и одежду, которых не будет больше ни у кого. Приятным подарком для тех, кто играет в Gwent, станет монета самурая и титул «Потрясающий». Ребята из CD Projekt уверяют, что это далеко не конец, ведь в ближайшее время мы увидим ещё больше уникальных плюшек, которые окажутся доступны только тем, кто имеет официальный аккаунт в GOG с привязанной игрой. 

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Ещё раз уточняем: игру можно купить где угодно, главное привязать её в GOG. Всё остальное дело техники. 

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