Процессоры Intel на базе 5-нм техпроцесса могут выйти уже в 2022 году – одновременно с AMD Zen 4
Несмотря на то, что на дворе конец 2020 года, Intel так и не перешла на массовый 10-нм техпроцесс в производстве настольных процессоров. Уже сейчас известно, что в 2021 году будет выпущено 11-е поколение процессоров по тем же 14-нм нормам, а значит всё внимание приковано к поколению 12-му, которое должно стать действительно революционным. Некоторые полагают, что Alder Lake-S с архитектурой big.LITTLE могут оказаться огромным провалом, но в данном случае нас интересуют более отдалённые планы.
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Переход на массовый 10-нм техпроцесс состоится в рамках Alder Lake-S. Что будет после этого, знает только узкий круг лиц, а многие детали решаются в режиме реального времени. Именно поэтому назвать точных сроков перехода на 7-нм техпроцесс мы не можем. Кто-то указывает 2022 году, другие упоминают 2023 год. Есть мнение, что графические чипы получат 6-нм техпроцесс TSMC и только недавно стало известно, что Intel ведёт переговоры с тайваньским подрядчиком о производстве 5-нм процессоров на мощностях TSMC.
Что странно, источники указывают, что массовый выпуск по 5-нм нормам стартует в 2022 году. Это просто сбивает с толку, ведь куда в таком случае денется 7-нм процесс? Отметим, что AMD планирует выход процессоров следующего поколения на базе архитектуры Zen 4 в конце 2021 года или начале 2022. Они получат 5-нм техпроцесс и поддержку памяти DDR5.
Что это будут за процессоры (Intel), и к какому поколению они будут относиться, неясно. Но то, что нас ждёт очередной виток борьбы за наши кошельки, не может не радовать.
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