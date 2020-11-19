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Все современные процессоры имеют не только целую тучу ядер, но и технологию многопоточности. Это позволяет 10-ядерному Core i9 10900K оперировать 20-ядрами, а 12-ядерному Ryzen 9 5900X обладать внушительными 24-ядрами. Главный вопрос, который задают многие пользователи на этот счёт: «Зачем»? Действительно, для чего нужны виртуальные ядра, если и обычные чаще всего в современных играх используются мало.

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Сегодня ребята с TheSpyHood проведут любопытное тестирование, в рамках которого покажут разницу между следующими процессорами:

Core i9 10900K

Ryzen 9 5900X

Core i9 9900K

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Смотреть сравнения в играх нужно по вертикали

Все они работали в отключённом режиме многопоточности. Давайте внимательно посмотрим, как это скажется в играх. Отметим, что для сравнения с тем, как все эти процессоры работают с функцией многопоточности, можно зайти сюда. Если вам лень это делать, скажем, что снижения производительности почти нет. Максимальное падение составит 5-8 fps.

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Что до текущего тестирования, то можно увидеть, что без многопоточности все процессоры почти сравнялись по производительности. Разница минимальна, а крутая технология, о которой так много говорят вообще никак не влияет на количество кадров в секунду



