7 смартфонов Xiaomi получили стабильную Android 11 на MIUI 12 – Redmi Note 9 Pro, Mi 10 и другие
Пока инсайдеры фиксируют последний этап обновлений смартфонов Xiaomi до прошивки MIUI 12, сам производитель не покладая рук работает над созданием более новой версии на базе недавно выпущенной операционки Android 11. Стоит отметить, что фактически ещё ни одна компания не представила финальную прошивку, а значит пока назвать лидера сложно.
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В ходе рассылки последних обновлений стало известно о выходе стабильной версии MIUI 12 на Android 11 на следующие смартфоны:
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi K30 Pro Zoom
- Mi 10
Эти четыре аппарата уже имеют открытую стабильную бета-версию, которую могут загрузить все желающие. Главная проблема состоит в том, что на данный момент билд или китайский или индийский, поэтому стоит приготовиться к английскому интерфейсу. Кроме того, несколько дней назад поступили сведения, что уже на этой неделе следующие три девайса также получат официальную стабилку:
- Redmi K30 Ultra
- Redmi 10X 5G
- Redmi 10X Pro
Отметим, что все они имеют открытую бета-версию, которая всё ещё находится на этапе тестирования и не рекомендуется для скачивания теми, кто не разбирается в установке подобных прошивок.
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Кроме этих аппаратов стабильная бета есть у телефона Mi 10 Pro. В этом случае она имеет глобальные корни, а значит владельцам данного смартфона повезло куда больше. В некоторых источниках указывается, что к концу ноября несколько неназванных телефонов из списка выше получит финальную Android 11 на MIUI 12. Все остальные должны обновиться до Нового года.
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