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Одновременно с анонсом видеокарт нового поколения, AMD представила новую функцию Smart Access Memory (SAM), которая позволяет увеличить производительность системы за счёт правильной конфигурации оборудования. Идею тут же подхватила NVIDIA, но пока неясно, когда она будет реализована, и насколько окажется эффективной, а вот относительно работы SAM на процессорах красной команды мы уже имеем некоторое представление.

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На слайде ниже указано, насколько эффективно будет работать процессор серии Ryzen 5000, если в качестве видеокарты будет установлена новенькая Radeon RX 6000-й серии. Что же, уже сегодня первые покупатели видеокарт Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 ХТ смогут убедиться в эффективности данной технологии. Хотя, скорее всего смогут, но не все, поскольку на данный момент о полной поддержке заявило всего несколько производителей.

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В числе первых оказалась MSI, выпустившая новую версию BIOS для материнских плат, основанных на чипсетах: А520, В550 и Х570. Как видите – это вся 500-я серия, в то время как о поддержке 400-й серии чипсетов вообще ничего не известно. Производитель подтвердил, что прирост скорости при использовании компонентов AMD составит до 10%.

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На данный момент неясно, захочет ли AMD расширять присутствие технологии Smart Access Memory на другие свои процессоры и видеокарты, или оставит всех тех, кто владеет комплектующими предыдущих поколений, с носом. Список материнских плат можно посмотреть выше.