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Одновременно с запуском трассировки лучей, NVIDIA внедрила продвинутый алгоритм Deep Learning Super Sampling, или DLSS, который должен был ускорить быстродействие системы за счёт нейросети собственной разработки. Какое-то время дела шли не очень, но год назад вышла новая версия DLSS 2.0, позволившая даже на самой недорогой видеокарте GeForce RTX 2060 получать стабильные 60 кадров в секунду при активной трассировке лучей в 2К.

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Между тем, одна из главных претензий, звучащих в адрес NVIDIA – это недостаточное количество игр с поддержкой алгоритма. Сегодня стало известно о внедрении DLSS 2.0 в 4 новых проекта. Давайте их перечислим:

Call of Duty Black Ops Cold War

War Thunder

Enlisted

Ready или Not

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Выше представлены диаграммы, на которых можно увидеть рост быстродействия в этих играх. Как видите, сейчас даже GeForce RTX 2070 Super способна вытягивать новые проекты в 4К@60fps+ с графическими настройками Ultra. По официальным сведениям, в некоторых играх рост производительности достигает внушительных 120%.

Что важно, теперь список игр с поддержкой DLSS 2.0 вырос до 24 наименований. Судя по всему, их количество будет только расти, поскольку AMD уже готовит собственный ответ, что неминуемо приведёт к повышенной конкуренции и попыткам каждой из компаний вырваться вперёд за счёт инноваций и технологических преимуществ.