Российские цены на процессоры Ryzen 5000 порадуют фанатов AMD – покупка только в составе сборки
Процессоры Ryzen 5000-й серии продемонстрировали невероятный старт по всему миру. Что любопытно, это случилось несмотря на высокие цены, что говорит о том, что покупатели готовы платить не только за бренд, но и за качество продукта. Всё это вылилось в дефицит, а также очередную серию борьбы с перекупщиками и нечистоплотными магазинами, торгующими данными камнями в несколько раз дороже их официальной стоимости.
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Ниже вы можете увить, сколько новые камни должны стоить в России. Не секрет, что в день продаж никто таких цен не видел. Но сегодня в Регарде данные процессоры снова появились в продаже. Что важно, разница между официальной стоимостью и тем, сколько они стоят в магазине Регард, минимальная. Смотрите сами.
Судя по нашим данным, количество процессоров сильно ограничено, а продавец не хочет устанавливать на неё цену на десятки тысяч рублей выше. Задача состоит в том, чтобы как можно большее количество покупателей смогли их купить. С этой целью есть главное условие: купить их напрямую не выйдет. Для приобретения желанного камня нужно воспользоваться конфигуратором, собрав полноценный компьютер.
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Увы, это не всем подходит, ведь многие мечтали просто докупить такой процессор в уже готовую комплектацию. Однако есть и такие, кто уже давно планировал собрать новый компьютер для игр и работы.
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