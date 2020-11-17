CD Projekt решила порадовать фанатов Ведьмака низкими ценами – скидки до 70% в Gog.com
Cyberpunk 2077 стала одной из самых продаваемых игр 2020 года задолго до официального старта. Здесь вам и слава создателей одной из лучших игр десятилетия, и многообещающий проект, и Киану Ривз в придачу. Вначале планировалось, что игра поступит на прилавки магазинов в апреле. На дворе вторая половина ноября, а Cyberpunk 2077 всё ещё в разработке. Финальная дата установлена на 10 декабря. Судя по всему, никаких переносов больше не будет.
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В подтверждение этому сегодня в польском магазине Gog стартовала большая распродажа игр, в число которых попала и знаменитая серия Ведьмак. Цена просто фантастические. Давайте познакомимся с ними подробнее.
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Игра
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Новая цена/рубли
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Старая цена/рубли
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Ведьмак 3: Дикая Охота – Издание Игра Года
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459
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1 499
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Ведьмак
|
39
|
199
|
Ведьмак 2: Убийцы королей
|
69
|
419
|
Ведьмак 3: дикая охота
|
360
|
1 199
|
Кровная вражда: Ведьмак. Истории
|
649
|
1 299
И это далеко не всё. Можно перейти на страницу с распродажей, где цены упали до 70%. Многие проекты до сих пор популярны, а переоценить влияние трилогии Ведьмак на современный игровой мир, просто невозможно. Чего только стоят постоянные просьбы фанатов продолжить выпуск игр, а о количестве слухов на этот счёт и говорить не стоит, ведь многие инсайдеры уверены, что рано или поздно работа над проектом продолжится.
Распродажа не вечная, через 6 дней она завершится, а значит всем, кто по каким-либо причинам не купил Ведьмака, стоит поторопиться.
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