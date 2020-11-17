Представлена самая масштабная модификация для Witcher 3 – уникальные стили, механика и враги
Для культовой серии игр во вселенной Ведьмака было создано множество интересных модов. Одни занимаются улучшением графики путём добавления новых текстур. Другие вносят разнообразие за счёт дополнительного оружия и брони. Есть визуальные модификации, когда вместо Геральта мы можем играть кем-то другим. В данном случае мы хотим рассказать об одной из самых лучших модификаций за всю историю, которая в значительной степени расширяет игровой процесс. Давайте перечислим ключевые изменения:
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Уникальные наборы брони, которые не только дают дополнительные эффекты, но и полностью меняют визуальный стиль Геральта. Это может быть убийца, в костюме ворона, рыцарская броня или потрёпанная одежда старого ведьмака. А как вам адская невеста или безумная ведьма? Больше изображений в описании к модификации на официальной странице.
Легендарное снаряжение Школы льва, поиски которого заставят вас заглянуть в самые отдалённые участки игрового мира. В будущем планируется добавить и злых ведьмаков этой школы, но пока эта возможность не реализована.
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Всего добавлено 542 новых предмета и 125 врагов. Большая часть из них представляют собой монстры, которые обладают необычной механикой боя. Мало того, некоторые из них принадлежат к уникальным и найти их можно только в единственном числе, а другие толпами ходят по открытому миру.
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На самом деле здесь огромное количество материала, которое можно описывать неделями. Ссылка на страницу модификации здесь. Мы установили мод и проверили его работоспособность, но, по причине ограниченного времени, не успели изучить многие предметы.
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