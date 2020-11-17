Пользователи ноутбуков Lenovo, Dell и HP сообщают о массовой ошибке Windows 10 – список моделей
Операционная система Windows никогда не отличалась стабильностью. Но то, что творится в последние годы с Windows 10, переходит все рамки дозволенного: десятки критических ошибок, красные «экраны смерти» и другие баги. Одной из самых проблемных стала версия 1903, после чего долгих полгода проводилось медленное устранение ошибок. Прямо сейчас идёт массовая рассылка версии 2004-May 2020 Update, которая пока остаётся тёмной лошадкой. Что же, похоже уже начали появляться первые недовольные.
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На этот раз ничего нового нас не ждёт: обычный синий экран BSOD, который отлично знаком каждому пользователю Windows. Сообщается, что пострадали владельцы ноутбуков, которым прилетели драйвера и ПО: Trend Micro, Lenovo, Intel и даже Microsoft. О проблемах трубят пользователи целого ряда лэптопов HP:
- Envy x360
- ProBook 650 G4
- Elite x2 1012 G2
- ProBook 650 G5
- EliteBook x360 1040 G6.
К ним присоединяются многочисленные владельцы Dell Latitude 5500, имевшие глупость скачать Windows 10-2004. Многие уверяют, что проблема в ПО Trend Micro Apex. Другие эти слова опровергают. Хуже всего пользователям ноутбуков Lenovo, обновившим не только версию ОС, но и BIOS. Сообщается о массовых проблемах с сериями ThinkPad и Ideapad. Официальных комментариев на этот счёт от Microsoft не поступало. Обычно в таких ситуациях владельцам подобной техники рекомендуется воздержаться от обновлений на ближайшее время.
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