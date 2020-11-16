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Уже вскоре на прилавки хлынут новые видеокарты AMD семейства Radeon RX 6000. 18 ноября мы сможем увидеть Radeon RX 6800 и RX 6800 ХТ. Первая получит цену меньше 600 долларов и теоретическую производительность выше GeForce RTX 3070. Вторая станет прямым конкурентом GeForce RTX 3080 по более низкой цене. Главный вопрос пока связан со способностью AMD поставить на рынок достаточное количество графических чипов, но это будет известно только в день старта продаж.

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Видимо ребята, которым доверили тестирование видеокарты ASUS, не дождались официального старта продаж и решили сфотографировать рабочую Radeon RX 6800 XT, получившую массивную систему жидкостного охлаждение ROG STRIX LC. Мало того, вся эта конструкция работала на материнской плате ASUS на чипсете X570, что несомненно предполагает наличие нового процессора Ryzen 5000-й серии.

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Система выглядит неплохо и оснащена разноцветными светодиодами. Судя по всему, у нас полностью готовый к продаже экземпляр. На фото можно заметить, что карта подключена к двум 8-контактным разъёмам питания, а трубка с жидкостью соединяется с 240-миллиметровым радиатором AIO. Никакой дополнительной информации на этот счёт в утечке изображения нет. Вероятно, это пока находится под грифом «эмбарго». Сколько для покупателей из РФ будут стоить такие карточки, тоже пока неясно.