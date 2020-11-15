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Являетесь обладателем смартфона Xiaomi, но до сих пор не получили новую прошивку на базе MIUI 12? В этом нет ничего удивительного, ведь система рассылки обновлений у китайского производителя работает странно. К примеру, один из самых популярных и продаваемых телефонов 2020 года – Redmi Note 9 Pro остаётся без MIUI 12 несмотря на статус и логику. При этом такой старый аппарат как Mi 8 Lite обновился ещё в августе.

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Мало того, Xiaomi нигде толком не афиширует названия смартфонов, которые могут претендовать на самую последнюю версию прошивки. Сегодня мы исправим эту несправедливость. Перед вами 69 актуальных телефонов китайского производителя, которые точно получат обновление до конца года. Отметим, что все они получат MIUI 12 до конца текущего месяца, но это будет только китайская версия.

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На данный момент из 69 смартфонов, российская версия доступна только для 20 наименований. Столько же получили европейскую версию, в которой доступен русский язык и 29 глобальную, которую также могут скачать пользователи из РФ.

Что до более точных сроков выхода российской версии, то покупателям некоторых смартфонов (Redmi K30 Pro, Mi CC9 Pro и других) придётся довольствоваться международной глобалкой, ведь они выпущены исключительно для китайского рынка. Большая часть сроков представлена в таблицах. Если они не указаны, MIUI 12 запланирована не ранее декабря.

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