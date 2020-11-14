Изучаем игровой потенциал Core i7-7700K – новый Ryzen 7 5800X против старой школы Intel от SH
С выходом нового поколения процессоров Ryzen 5000-й серии, конкуренция между Intel и AMD обострилась. В настоящий момент реальный эффект от этого почувствовать сложно, ведь продажи новых камней существенно ограничены, но, как только производитель сможет насытить рынок продукцией собственного производства, ситуация может измениться кардинальным образом. Главная причина приближающихся перемен в том, что AMD смогла обогнать Intel в играх, сохранив за собой лидерство в рабочих задачах, связанных с тяжёлыми нагрузками.
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Именно поэтому данное тестирование так важно, поскольку позволит сделать выводы о том, насколько 8-ядерный Ryzen 7 5800X оторвался от конкурентов из синего лагеря. Старая гвардия Intel представлена: Core i7-7700K и Core i7 4790K. Первый крайне интересен автору данного материала, поскольку работает в его игровом компьютере на постоянной основе. Тестирование создали ребята из Ютуб-канала TheSpyHood. Использовалась новая сверхмощная карточка GeForce RTX 3080. Мы предлагаем ознакомиться с тестами в разрешении 2К. Ниже на видео можно посмотреть тесты в 1080р, однако, владельцы столь мощных видеокарт чаще всего не играют в столь низком разрешении.
Никто не сомневался, что победителем окажется Ryzen 7 5800X. Главная интрига состояла в том, насколько окажутся слабее старые камни Core i7 7700K и Core i7 4790K. Как оказалось, ничего критичного нет. Мы не наблюдаем ни двукратной разницы, ни даже разрыва в 50%. В лучшем случае новый игровой 8-ядерник обходит старичков на 15%, а значит, нам с вами можно спокойно ждать выхода более мощных игровых камней Intel и AMD следующих поколений, которые принесут поддержку оперативной памяти DDR5 и высокоскоростной шины PCIe 5.0.
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