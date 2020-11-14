Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Если вы сегодня загляните в компьютерные магазины, то к своему удивлению увидите, что никаких скидок с появлением новых видеокарт GeForce RTX 3000-й серии там нет. Представьте себе, GeForce RTX 2080 Ti до сих пор продаётся по цене свыше 100 000 рублей. С одной стороны – продавцов можно понять, ведь они закупали эти карты за доллары, а скидывать на них цену 2 раза ой как не хочется. На самом деле, вскоре придётся скинуть цену в 3 раза, просто не все это поняли. Но это уже не касается темы нашего материала. Суть в том, что RTX 2080 Ti всё ещё стоит 100 000 рубликов. В продажу поступила RTX 3070, но найти её в дикой природе не представляется возможным, ведь тираж данной модели был настолько низкий, что купить её успели даже не все энтузиасты. А ведь через пару дней в продажу поступит серия Radeon RX 6000, которая должна принести низкие цены и высокую производительность.

реклама

Сегодня в сети появились тесты младшей модели Radeon RX 6800, получившей рекомендованную цену в 579 долларов. Она имеет 16 Гб видеопамяти и сравнивается с конкурентами в лице RTX 2080 Ti и RTX 3070. Как вы помните, первая стоит 100 000, а вторая пока доступна только во сне. Как видите, Radeon RX 6800 оказалась на 8% быстрее RTX 3070 и на 4% опередила RTX 2080 Ti.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU Лютые нерефы 3080 - EVGA ASUS MSI в XPERT.RU 7 видов 3090 в Регарде - цены пошли вниз

Есть тесты в DirectX 12 и Vulkan API. В первом случае выигрыш гораздо более весомый. Как пишут многие эксперты, за долгие годы AMD готова выпустить относительно доступные модели, которые не только не уступают NVIDIA, но и превосходят их. Если красным удастся поставить на рынок достаточно моделей, то победа однозначно будет за ними.