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Цены на видеокарты бьют рекорды. Прежде всего это связано с падением курса национальной валюты, но не стоит забывать, что многие продавцы откровенно манипулируют этим фактором предлагая купить GeForce RTX 2060 за более чем 30 000 рублей. Даже если считать по текущему курсу, то выйдет 400 долларов, а ведь новая GeForce RTX 3070 имеет рекомендованную цену в 500 долларов.

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Прямо сейчас мы находимся в переходном периоде, когда старое поколение продаётся по заоблачным ценам, а новое, которое должно было оказаться гораздо дешевле, бьёт рекорды, ужасая своей стоимостью неподготовленных геймеров. Когда ждать улучшения ситуации, неясно, ведь даже руководство NVIDIA старается давать как можно более расплывчатые комментарии. Есть надежда, что разорвать порочный круг цен помогут новые недорогие видеокарты.

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Одной из наиболее любопытных представительниц поколения Ampere станет GeForce RTX 3050 Ti. Насколько она будет производительной, пока неясно, но, если судить по представленной линейке, то она разместится между RTX 2060 и RTX 2060 Super, а вот цена новой видеокарты впечатляет. Предполагается, что она окажется на уровне 200 долларов, что выводит на рынок игровое решение, способное обеспечить максимальное качество графики в разрешении 1080р во всех играх.

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Количество заявленной памяти находится на уровне 6 Гб GDDR6. Это не рекорд, но вполне хватит для потребительской видеокарты, которая должна стать массовым решением. Предварительные данные указывают, что она появится в продаже в начале 2021 года.